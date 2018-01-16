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В России рынок легковых автомобилей с пробегом в 2017 году вырос на 2,1%
В России рынок легковых автомобилей с пробегом более нуля километров за прошлый год увеличился всего на 2,1% и составил 5,301 млн единиц. Статистические данные, собранные во время отчетного анализа, предоставлены экспертами «Автостат».

В России рынок легковых автомобилей с пробегом в 2017 году вырос на 2,1%


Бренд Lada в прошлом году занял 27% рынка и возглавил ТОП наиболее часто продаваемых автомобилей на вторичном рынке. В количественном выражении обладателями марки стали 1,443 млн человек (-0,2%). Второе место в общем зачете с 586,5 тыс. ед. досталось Toyota (-0,6%). Замыкает тройку лидеров Nissan – 284,5 тыс. ед. (+3,1%). Четвертое и пятое место занимают Hyundai (242,1 тыс. ед., +10,1%) и Chevrolet (229,6 тыс. ед., +3,4%).

Первенство среди российских моделей досталось Lada-2114 – 155,5 ед. (-0,8%). Остальные места между собой разделили следующие автомобили: ВАЗ-2107 (141,2 тыс. ед., -3,2%), Ford Focus (132,7 тыс. ед., +2,6%), Lada-2110 (119,4 тыс. ед., -4,1%), Lada-2170 (105,7 тыс. ед., +6,2%).
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 20:52
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