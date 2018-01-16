В Москве двое мужчин упали с 15 этажа строящейся высотки
В Москве на площадке строящегося строения 2 мужчины упали с 15 этажа высотного сооружения. Инцидент случился на улице Профсоюзная.
Один из пострадавших, как стало известно, умер непосредственно на месте вследствие полученных травм. Медики пытаются спасти жизнь второго пострадавшего. Как указывается в сообщении «РЕН ТВ», предварительно, причиной инцидента, унесшего жизнь человека, стал несчастный случай.
Один из пострадавших, как стало известно, умер непосредственно на месте вследствие полученных травм. Медики пытаются спасти жизнь второго пострадавшего. Как указывается в сообщении «РЕН ТВ», предварительно, причиной инцидента, унесшего жизнь человека, стал несчастный случай.
Автор: Валерий Антонов