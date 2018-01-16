Младший сын Яны Рудковской требует у мамы родить ему сестру
Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр стал требовать у мамы и папы родить младшую сестру. Забавным видео эффектная блондинка отечественного шоу-бизнеса поделилась в социальной сети Instagtam.
Ролик заставил фанатов звездной четы думать, что скоро у них ожидается пополнение. За непродолжительное время забавное видео с участием Гном Гномыча собрала огромное количество просмотров. На ролике маленький Саша спрашивает Яну Рудковскую, когда у нее родится ребенок. Также он добавил, что хотел бы младшую сестру.
Подписчики предположили, что речь идет о не более чем детских фантазиях Саши Плющенко. Другие же уверены, что ребенок стал говорить о пополнении в семействе не просто так, тем более, что он уже придумал имя для младшей сестры – Маша.
Яна Рудковская является матерью троих сыновей, один из которых – приёмный. Своего младшего ребенка Александра она родила пять лет назад. Сейчас продюсер состоит в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, с которым обвенчалась в сентябре прошлого года.
Ролик заставил фанатов звездной четы думать, что скоро у них ожидается пополнение. За непродолжительное время забавное видео с участием Гном Гномыча собрала огромное количество просмотров. На ролике маленький Саша спрашивает Яну Рудковскую, когда у нее родится ребенок. Также он добавил, что хотел бы младшую сестру.
Подписчики предположили, что речь идет о не более чем детских фантазиях Саши Плющенко. Другие же уверены, что ребенок стал говорить о пополнении в семействе не просто так, тем более, что он уже придумал имя для младшей сестры – Маша.
Яна Рудковская является матерью троих сыновей, один из которых – приёмный. Своего младшего ребенка Александра она родила пять лет назад. Сейчас продюсер состоит в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, с которым обвенчалась в сентябре прошлого года.
Автор: Валерия Орлова