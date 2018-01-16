В Санкт-Петербурге неизвестные отобрали у курьера 3 пиццы и скрылись на BMW
В Санкт-Петербурге неизвестные забрали у курьера 3 пиццы, после чего скрылись с места на автомобиле марки BMW. Правоохранители Северной столицы инициировали проверку по факту случившегося. Был украден товар на сумму в 2,6 тысячи рублей, отмечается в сообщении работников пресс-центра регионального управления МВД России.
В соответствии с данными полиции, инцидент случился утром в понедельник рядом с домостроением на шоссе Суздальское в Приморском районе.
«Сообщение поступило со стороны 38-летнего курьера, доставлявшего пиццу. Он заявил, что 3 неизвестных злоумышленника совершили на него нападение и отобрали три пиццы вместе с набором роллов и суши на сумму в 2,6 тысячи рублей. Затем нападавшие покинули место, предположительно, на авто марки BMW черного цвета. Несколько позднее в полицию передали телефонограмму из медицинского учреждения относительно полученных заявителем телесных повреждениях», — указывается в сообщении.
На сегодня работники полиции продолжают определять все обстоятельства случившегося. Инициирована проверка, в соответствии с результатами которой утвердят процессуальное решение.
В соответствии с данными полиции, инцидент случился утром в понедельник рядом с домостроением на шоссе Суздальское в Приморском районе.
«Сообщение поступило со стороны 38-летнего курьера, доставлявшего пиццу. Он заявил, что 3 неизвестных злоумышленника совершили на него нападение и отобрали три пиццы вместе с набором роллов и суши на сумму в 2,6 тысячи рублей. Затем нападавшие покинули место, предположительно, на авто марки BMW черного цвета. Несколько позднее в полицию передали телефонограмму из медицинского учреждения относительно полученных заявителем телесных повреждениях», — указывается в сообщении.
На сегодня работники полиции продолжают определять все обстоятельства случившегося. Инициирована проверка, в соответствии с результатами которой утвердят процессуальное решение.
Автор: Валерий Антонов