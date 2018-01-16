Глава команды КВН «НГУ» Константин Наумочкин назвал Владимира Дуду самородком
Глава команды КВН «НГУ» Константин Наумочкин назвал Владимира Дуду, скончавшегося 16 января из-за инсульта, самородком. Информация появилась в СМИ.
«Кажется неправильным, когда близкие уходят молодыми. Мне трудно собраться с мыслями. Володя с самого создания команды был ярким участником и сделал хорошую, продолжительную карьеру. Несколько месяцев назад он взошел на сцену с группой «Раисы». Не имея актерского образования, мой товарищ обладал невероятным талантом», - рассказал Наумочкин.
Руководитель новосибирских квэнщиков назвал коллегу другом, открытым для общения, и звездой, которая не вознесла себя выше других.
«Кажется неправильным, когда близкие уходят молодыми. Мне трудно собраться с мыслями. Володя с самого создания команды был ярким участником и сделал хорошую, продолжительную карьеру. Несколько месяцев назад он взошел на сцену с группой «Раисы». Не имея актерского образования, мой товарищ обладал невероятным талантом», - рассказал Наумочкин.
Руководитель новосибирских квэнщиков назвал коллегу другом, открытым для общения, и звездой, которая не вознесла себя выше других.
Автор: Джанабилова Татьяна П