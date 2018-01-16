СМИ: Глава польского МИД намерен уволить сотрудников, обучавшихся в российских ВУЗах
Яцек Чапутович, возглавляющий МИД Польши, собирается осуществить в ведомстве кадровые перестановки. Речь идет о возможном увольнении сотрудников, обучавшихся ранее в российских ВУЗах.
Зарубежные издания, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что министр иностранных дел Польши намерен нанять новый штат сотрудников. Чиновника устраивает даже если люди будут менее квалифицированными, чем те, чьё место они займут. Согласно представленной в массмедиа информации, подавляющая часть дипломатов, которых могут уволить, обучалась в МГИМО. Отмечено, что кадровый вопрос в польском внешнеполитическом ведомстве стал одной из главных причин отставки Витольда Ващиковского, предыдущего главы МИД Польши.
Бывший руководитель Министерства иностранных дел выступил против приёма на работу сотрудников, не имеющих опыта работы в дипломатических кругах. Анджей Дуда, польский президент, 12 января назначил Яцека Чапутовича новым главой внешнеполитического ведомства страны.
Зарубежные издания, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что министр иностранных дел Польши намерен нанять новый штат сотрудников. Чиновника устраивает даже если люди будут менее квалифицированными, чем те, чьё место они займут. Согласно представленной в массмедиа информации, подавляющая часть дипломатов, которых могут уволить, обучалась в МГИМО. Отмечено, что кадровый вопрос в польском внешнеполитическом ведомстве стал одной из главных причин отставки Витольда Ващиковского, предыдущего главы МИД Польши.
Бывший руководитель Министерства иностранных дел выступил против приёма на работу сотрудников, не имеющих опыта работы в дипломатических кругах. Анджей Дуда, польский президент, 12 января назначил Яцека Чапутовича новым главой внешнеполитического ведомства страны.
Автор: Семен Зайцев