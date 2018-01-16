Никита Джигурда показал сексуальное фото Марины Анисиной в Instagram
Известный актер Никита Джигурда обнародовал сексуальный снимок своей супруги Марины Анисиной в социальной сети Instagram. Также он посвятил фигуристке очередное стихотворение.
На снимке Анисина предстала в дерзком образе, сидя на мотоцикле. Так, у нее горели глаза, а на голове были слегка растрёпанные огненно-рыжие волосы. Обращаясь к матери своих детей, Джигурда сравнивает ее с «зеленоглазой богиней», которая соизволила сойти к нему с Олимпа.
Фолловеры Джигруды оперативно отреагировали на его новый пост. По словам пользователей, актеру очень повезло с женой, ведь она является красавицей. Один из юзеров в комментариях пошутил: «Красивые у тебя ребра, Никитушка».
Что касается Марины Анисиной, то сейчас она пребывает во Франции. Днем ранее в ее профиле появились новые снимки. Исходя из них, видно, что фигуристка посетила Русский бал в Париже. Для похода на мероприятие супруга Джигурды выбрала пышное белое платье, в котором поклонники сравнили ее с Золушкой.
На снимке Анисина предстала в дерзком образе, сидя на мотоцикле. Так, у нее горели глаза, а на голове были слегка растрёпанные огненно-рыжие волосы. Обращаясь к матери своих детей, Джигурда сравнивает ее с «зеленоглазой богиней», которая соизволила сойти к нему с Олимпа.
Фолловеры Джигруды оперативно отреагировали на его новый пост. По словам пользователей, актеру очень повезло с женой, ведь она является красавицей. Один из юзеров в комментариях пошутил: «Красивые у тебя ребра, Никитушка».
Что касается Марины Анисиной, то сейчас она пребывает во Франции. Днем ранее в ее профиле появились новые снимки. Исходя из них, видно, что фигуристка посетила Русский бал в Париже. Для похода на мероприятие супруга Джигурды выбрала пышное белое платье, в котором поклонники сравнили ее с Золушкой.
Автор: Валерия Орлова