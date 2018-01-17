СМИ: На E3 2018 покажут трейлер и демо игры Cyberpunk 2077
На E3 2018 после пяти лет молчания покажут трейлер и демо игры Cyberpunk 2077. Информация о разработке студии CD Projekt Red появилась в польском издании GRYOnline.
Инсайдеры рассказали, что несколько лет, прошедших после выхода первого трейлера, программисты работали над игрой и, наконец, готовы показать новый ролик. Возможно, его разместят в Сети до начала выставки.
На E3, начало которой запланировано на 12 июня, корреспонденты смогут ознакомиться с демонстрационной версией и геймплеем к Cyberpunk 2077. Через несколько месяцев игра появится в открытом доступе.
Ранее сообщалось о попытке хакеров украсть файлы у создателей "Ведьмака".
Инсайдеры рассказали, что несколько лет, прошедших после выхода первого трейлера, программисты работали над игрой и, наконец, готовы показать новый ролик. Возможно, его разместят в Сети до начала выставки.
На E3, начало которой запланировано на 12 июня, корреспонденты смогут ознакомиться с демонстрационной версией и геймплеем к Cyberpunk 2077. Через несколько месяцев игра появится в открытом доступе.
Ранее сообщалось о попытке хакеров украсть файлы у создателей "Ведьмака".
Автор: Джанабилова Татьяна П