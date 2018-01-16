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Ученые частично реконструировали геном африканского исландца по ДНК его потомков
Ученые из Исландии смогли частично восстановить ДНК мужчины, который скончался порядка 200 лет назад. Для этого использовали образцы генов, полученные от живущих сегодня потомков этого человека. Итоги исследования были размещены на страницах британского журнала Nature.

Ученые частично реконструировали геном африканского исландца по ДНК его потомков


Ранее для воссоздания древней ДНК был необходим доступ к останкам. Они использовались для извлечения генетического материала. На сегодня подобный подход уже не обязателен. Исследователи проводили восстановление ДНК Ханса Йонатана, родившегося в 1784-м году на острове Санта-Крус, расположенного в Карибском море. Установлено, что его мать являлась чернокожей рабыней датской колонии. По этой причине изначально мужчина считался рабом на основе факта рождения.

Он смог отправиться в Данию с владельцем земли. В этой стране по территориальному признаку рабство являлось запрещенным, поэтому Йонатан объявил, что является свободным человеком. При этом судебное разбирательство в итоге все равно проиграл. Отказываясь возвращаться к жизни раба, он сбежал из страны. Его судьба была неизвестной в течение 200 лет, однако в итоге потомки мужчины были найдены в Исландии.

Как отмечают ученые, наличие африканца в этой стране привлекло их внимание. В итоге была установлена личность человека. Как итог удалось определить 182 потомка Ханса, после чего была произведена частичная реконструкция ДНК беглого раба по материнской линии. Теоретически при помощи новой методики можно сформировать «виртуальную древнюю ДНК». Это должно позволить восстановить геном различных исторических личностей.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:19
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