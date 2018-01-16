Певица Рита Дакота стала амбассадором Tezenis в России
Известная певица, композитор и автор текстов Рита Дакота стала амбассадором бренда Tezenis в России. Об этом артистка сообщила в своём микроблоге в социальной сети Instagram.
В конце прошлого года Рита Дакота и Рита Ора выступили на официальном мероприятии бренда, посвященного выходу новой коллекции. Однако простым концертом сотрудничество не закончилось и сегодня певица может похвастаться тем, что стала лицом марки.
По словам представителей Tezenis, Рита Дакота является идеальным выбором для бренда. Она является красивой, невероятно харизматичной, активной и целеустремленной личностью. Сотрудники компании убеждены, что вместе им удастся сделать мир еще музыкальнее и красивее.
Стать амбассадором бренда, который выпускает нижнее белье, домашнюю и спортивную одежду, было серьёзным решением, ведь в октябре прошлого года артистка стала мамой в первый раз. Она подарила своему супругу Владу Соколовскому прекрасную дочь Мию. Нужно отметить, что Рита Дакота быстро пришла в форму, о чем свидетельствуют ее последние фотографии. Сейчас звездная чета отправилась в отпуск на Бали.
В конце прошлого года Рита Дакота и Рита Ора выступили на официальном мероприятии бренда, посвященного выходу новой коллекции. Однако простым концертом сотрудничество не закончилось и сегодня певица может похвастаться тем, что стала лицом марки.
По словам представителей Tezenis, Рита Дакота является идеальным выбором для бренда. Она является красивой, невероятно харизматичной, активной и целеустремленной личностью. Сотрудники компании убеждены, что вместе им удастся сделать мир еще музыкальнее и красивее.
Стать амбассадором бренда, который выпускает нижнее белье, домашнюю и спортивную одежду, было серьёзным решением, ведь в октябре прошлого года артистка стала мамой в первый раз. Она подарила своему супругу Владу Соколовскому прекрасную дочь Мию. Нужно отметить, что Рита Дакота быстро пришла в форму, о чем свидетельствуют ее последние фотографии. Сейчас звездная чета отправилась в отпуск на Бали.
Автор: Валерия Орлова