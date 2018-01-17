Эксперты: Lenovo останется основным производителем моноблоков в 2018 году
Компания Lenovo на протяжении 2018 года намерена не снижать темпы по производству моноблочных компьютеров. Поставки производителя возрастут до 3-3,2 млн единиц за счет расширения моделей корпоративного сегмента.
В 2018 году произойдет повышение спроса на моноблоки, считают эксперты. Китайский производитель по-прежнему увеличивает число поставок, оставаясь крупнейшим производителем в данном виде продукции. Издание Digitimes сообщает, что согласно информации источника, знакомого с ситуацией, Lenovo намерена расширить выпуск корпоративных устройств, наряду с этим произойдет сдвиг на второе место потребительских моделей. Отмечено, что расширение моделей, предназначенных для корпоративного использования, увеличат до 60%, в то же время потребительским изделиям отведут 40% объёма выпускаемой продукции.
Согласно оценки аналитиков Digitimes Research, общее число продаж корпоративных моноблоков будет постоянно расти, специалисты отметили увеличение спроса на них в 2017 году на 2,9%. Вместе с тем указывается, что на протяжении трёх предыдущих лет востребованность рынка в данной продукции стабильно снижалась.
В 2018 году произойдет повышение спроса на моноблоки, считают эксперты. Китайский производитель по-прежнему увеличивает число поставок, оставаясь крупнейшим производителем в данном виде продукции. Издание Digitimes сообщает, что согласно информации источника, знакомого с ситуацией, Lenovo намерена расширить выпуск корпоративных устройств, наряду с этим произойдет сдвиг на второе место потребительских моделей. Отмечено, что расширение моделей, предназначенных для корпоративного использования, увеличат до 60%, в то же время потребительским изделиям отведут 40% объёма выпускаемой продукции.
Согласно оценки аналитиков Digitimes Research, общее число продаж корпоративных моноблоков будет постоянно расти, специалисты отметили увеличение спроса на них в 2017 году на 2,9%. Вместе с тем указывается, что на протяжении трёх предыдущих лет востребованность рынка в данной продукции стабильно снижалась.
Автор: Семен Зайцев