Уфологи: от общественности скрывают приближающиеся инопланетные корабли
Уфологи подозревают, что активным выводом на орбиту спутников крупные правительственные ведомства скрывают от общественности приближение инопланетных кораблей. Они утверждают, что к Земле приближаются три огромных корабля.
Специалисты в области исследований НЛО отмечают, что огромные корабли пришельцев уже в эти часы находятся в непосредственной близости от планеты Земля. По их словам размер одного корабля в длину достигает 240 километров. Уфологи предположили, что при помощи большого количества околоземных спутников правительства пытаются соорудить стену для контроля над ситуацией и защиты от вероятной инопланетной угрозы. Также ими было замечено, что на данный момент корабли пришельцев находятся вне зоны досягаемости видимости землян.
Специалисты в области исследований НЛО отмечают, что огромные корабли пришельцев уже в эти часы находятся в непосредственной близости от планеты Земля. По их словам размер одного корабля в длину достигает 240 километров. Уфологи предположили, что при помощи большого количества околоземных спутников правительства пытаются соорудить стену для контроля над ситуацией и защиты от вероятной инопланетной угрозы. Также ими было замечено, что на данный момент корабли пришельцев находятся вне зоны досягаемости видимости землян.
Автор: Гундерин Сергей