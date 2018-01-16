Сергей Безруков развлекает дочь Марию катанием на надувных санках
Сергей Безруков развлекает полуторогодовалую дочь Марию во время катания на надувных санках. Соответствующий ролик заботливый отец и популярный актер разместил в микроблоге Instagram.
Супруга артиста Анна Матисон родила Марию в июле 2016 года. Безруков с первых дней жизни девочки демонстрирует свои отцовские качества, стараясь проводить с малышкой любую свободную минутку. Счастливые моменты семейства можно отследить по снимкам в Сети.
На последнем ролике Безруков с заботливым выражением лица катает Марию на санках, называя себя «ездовым папой». Актер сожалеет, что зима в этом году не балует народ снегом. Поклонники восторженно восприняли ролик знаменитости, назвав его примером для подражания.
Ранее Безруков показал синяки под глазами.
Супруга артиста Анна Матисон родила Марию в июле 2016 года. Безруков с первых дней жизни девочки демонстрирует свои отцовские качества, стараясь проводить с малышкой любую свободную минутку. Счастливые моменты семейства можно отследить по снимкам в Сети.
На последнем ролике Безруков с заботливым выражением лица катает Марию на санках, называя себя «ездовым папой». Актер сожалеет, что зима в этом году не балует народ снегом. Поклонники восторженно восприняли ролик знаменитости, назвав его примером для подражания.
Ранее Безруков показал синяки под глазами.
Автор: Джанабилова Татьяна П