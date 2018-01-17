ASAP признала ракеты Илона Маска опасными для человека
Члены комиссии ASAP признали ракеты Илона Маска Falcon 9 опасными для человека. Из-за оценки экспертов NASA может отказаться сертифицировать проект SpaceX для коммерческих целей.
Ученые настороженны из-за инцидента, произошедшего во время запуска ракеты в 2016 году. Причины, приведшие к взрыву, до сих пор установить не удалось. Уязвимость может угрожать всей программе, поэтому разработчики должны полностью пересмотреть подход к безопасности. Если полезную нагрузку страховщики возместить могут, то гибель астронавтов никто не компенсирует. Одна такая трагедия может поставить крест на всей миссии.
Инженеры сменили систему подачи топлива в двигатели, но безопасность Falcon 9 улучшить не смогли. Сейчас ведется работа над созданием новых топливных резервуаров.
Ранее Роскосмос решил повторить успех Маска.
Ученые настороженны из-за инцидента, произошедшего во время запуска ракеты в 2016 году. Причины, приведшие к взрыву, до сих пор установить не удалось. Уязвимость может угрожать всей программе, поэтому разработчики должны полностью пересмотреть подход к безопасности. Если полезную нагрузку страховщики возместить могут, то гибель астронавтов никто не компенсирует. Одна такая трагедия может поставить крест на всей миссии.
Инженеры сменили систему подачи топлива в двигатели, но безопасность Falcon 9 улучшить не смогли. Сейчас ведется работа над созданием новых топливных резервуаров.
Ранее Роскосмос решил повторить успех Маска.
Автор: Джанабилова Татьяна П