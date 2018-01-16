Ученые: Новые фото из космоса помогают отследить историю Млечного Пути
Ученые постоянно получают фотоснимки с космического телескопа Hubble, названного в честь исследователя Эдвина Хаббла. Снимки скоплений звёзд из центра Галактики Млечный путь помогают астрономам подтвердить их теории.
По информации NASA, опубликовавшего новые фото, сделанные телескопом Hubble, позволяют астрономам выделить среди многочисленных светил «постаревшие» звезды и новые. При этом отмечено, что траектория движения светил зависит от их химического состава. Молодая звезда содержит много гелия и водорода, она движется вокруг центра галактики намного быстрее, чем объект, образованный ранее. В нём осталось мало тяжёлых элементов, утверждают специалисты, это замедляет движение.
Космический телескоп Hubble делает снимки в разных диапазонах, это позволяет астрономам создавать наиболее информативные фотоизображения россыпей звезд, находящихся в центре Млечного пути.
По информации NASA, опубликовавшего новые фото, сделанные телескопом Hubble, позволяют астрономам выделить среди многочисленных светил «постаревшие» звезды и новые. При этом отмечено, что траектория движения светил зависит от их химического состава. Молодая звезда содержит много гелия и водорода, она движется вокруг центра галактики намного быстрее, чем объект, образованный ранее. В нём осталось мало тяжёлых элементов, утверждают специалисты, это замедляет движение.
Космический телескоп Hubble делает снимки в разных диапазонах, это позволяет астрономам создавать наиболее информативные фотоизображения россыпей звезд, находящихся в центре Млечного пути.
Автор: Семен Зайцев