В РФ механизм поставок продукции автопрома на экспорт изменен под нормы еврокомиссии
В РФ действующий механизм поставок продукции автопрома на экспорт изменен под нормы еврокомиссии. Сведения предоставлены пресс-службой Росстандарта.
Скоро в России появятся технические службы и специализированные лаборатории, помогающие контролировать качество экспортируемой продукции. Речь идет не только о готовых автомобилях, но и запасных частях.
После прохождения мероприятий производители автомобилей смогут получать уведомление о допуске к сертификации. Официальный документ позволит автоконцернам отказаться от дополнительных испытаний. Заключение специалистов действительно на территории стран, подписавших Женевское соглашение.
Скоро в России появятся технические службы и специализированные лаборатории, помогающие контролировать качество экспортируемой продукции. Речь идет не только о готовых автомобилях, но и запасных частях.
После прохождения мероприятий производители автомобилей смогут получать уведомление о допуске к сертификации. Официальный документ позволит автоконцернам отказаться от дополнительных испытаний. Заключение специалистов действительно на территории стран, подписавших Женевское соглашение.
Автор: Джанабилова Татьяна П