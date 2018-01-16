Axalta: Белые автомобили стали самыми популярными в мире
Компания Axalta предоставила рейтинг наиболее востребованных цветов автомобилей. Ведущим во всем мире стал белый. Остальные цветовые решения располагаются в рейтинге по странам на разных позициях.
Компания Axalta, которая поставляет лакокрасочные материалы мировым лидерам автопроизводства, проанализировала наиболее востребованные цвета в 2017 году.
В прошлом году, как и раньше, ведущим цветом среди авто по всему миру остается белый. Практически каждая вторая машина Азии (52%) и Африки (49%) и каждая третья машина в России (32%) белого цвета.
Самым масштабным производителем белых авто является Китай. 47% от всех выпускаемых машин имеют окрас белого оттенка, плюс 15% выпускается в перламутровом белом. Анализ рынка показал, что перламутровые оттенки стали более востребованными на 4%.
2-е и 3-е место в РФ занимают серебряный (20%) и черный (13%) соответственно. В Европе (16%) и мире (21%) черный оказался на 2-ой позиции. А третье место автовладельцы из Европы и со всего мира присвоили серому (20% в Европе и 11% в мире).
Не такими востребованными, но все же часто используемыми в мире оказались: серебряный (11%), синий (7%), красный (6%), коричневый/бежевый (5%), желтый (3%), зеленый (1%).
Компания Axalta, которая поставляет лакокрасочные материалы мировым лидерам автопроизводства, проанализировала наиболее востребованные цвета в 2017 году.
В прошлом году, как и раньше, ведущим цветом среди авто по всему миру остается белый. Практически каждая вторая машина Азии (52%) и Африки (49%) и каждая третья машина в России (32%) белого цвета.
Самым масштабным производителем белых авто является Китай. 47% от всех выпускаемых машин имеют окрас белого оттенка, плюс 15% выпускается в перламутровом белом. Анализ рынка показал, что перламутровые оттенки стали более востребованными на 4%.
2-е и 3-е место в РФ занимают серебряный (20%) и черный (13%) соответственно. В Европе (16%) и мире (21%) черный оказался на 2-ой позиции. А третье место автовладельцы из Европы и со всего мира присвоили серому (20% в Европе и 11% в мире).
Не такими востребованными, но все же часто используемыми в мире оказались: серебряный (11%), синий (7%), красный (6%), коричневый/бежевый (5%), желтый (3%), зеленый (1%).
Автор: Страхова Дарья