СМИ: Навальный пожаловался в Конституционный суд на закон о выборах президента
Алексей Навальный подал жалобу в Конституционный суд, речь идёт о якобы существующем противоречии закона о выборах президента РФ положениям Конституции страны. Жалобу отправили почтой, об этом информирует издание «Дождь».
Сообщается, что Навальный обращается к суду признать нормативно-правовой акт неконституционным в части наличия дополнительных ограничений, относящихся к пассивному избирательному праву. Ранее, 25 декабря 2017 года, Центризбирком отказал оппозиционному политику в допуске к выборам главы государства, ожидаемых в марте 2018 года. Была сделана ссылка на непогашенную судимость по уголовному делу «Кировлеса». В ходе заседания Борис Эбзеев, член комиссии, экс-судья Конституционного суда, напомнил, что постановление КС от 10 октября 2013 года ввело ограничение пассивного избирательного права осужденных по тяжким статьям. Им запрещено принимать участие в выборах в качестве кандидатов на протяжении 10-летнего срока после погашения или снятия судимости.
Сам Навальный полагает, что право на участие в выборах ему предоставлено Конституцией Российской Федерации. Именно в ней указывается, что кандидатами не могут быть лишь лица, находящиеся в местах лишения свободы.
Сообщается, что Навальный обращается к суду признать нормативно-правовой акт неконституционным в части наличия дополнительных ограничений, относящихся к пассивному избирательному праву. Ранее, 25 декабря 2017 года, Центризбирком отказал оппозиционному политику в допуске к выборам главы государства, ожидаемых в марте 2018 года. Была сделана ссылка на непогашенную судимость по уголовному делу «Кировлеса». В ходе заседания Борис Эбзеев, член комиссии, экс-судья Конституционного суда, напомнил, что постановление КС от 10 октября 2013 года ввело ограничение пассивного избирательного права осужденных по тяжким статьям. Им запрещено принимать участие в выборах в качестве кандидатов на протяжении 10-летнего срока после погашения или снятия судимости.
Сам Навальный полагает, что право на участие в выборах ему предоставлено Конституцией Российской Федерации. Именно в ней указывается, что кандидатами не могут быть лишь лица, находящиеся в местах лишения свободы.
Автор: Семен Зайцев