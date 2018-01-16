Физики нашли "боксерские перчатки" у животного с сильнейшим ударом в мире
Физики обнаружили «боксерские перчатки» у животного с наиболее сильным и быстрым ударом в мире. Клешни раков-богомолов остаются целыми при поражении раковин моллюсков и прочих предметов за счет использования естественных наростов, имеющих некое сходство с упомянутым спортинвентарем.
«Мы предполагаем, что этот специальный волокнистый материал в "молоте" ракообразных играет роль аналогичную бинтам и перчаткам у боксеров. Трехслойная структура превращает конечности в дубину огромной силы, чрезвычайно стойкой к наносимым повреждениям», — сообщили ученые.
Как показали замеры, членистоногие способны наносить удары, сила которых сопоставима с пулей мелкокалиберной винтовки охотника. Как оказалось, «перчатки» на ударных поверхностях раков-богомолов не только смягчают отдачу, но и наращивают смертоносность атаки. За счет каплевидной форму они могут легче преодолевать сопротивление воды. Скорость достигает отметки в 20 м/с, а именно с такой скоростью пуля покидает дуло ружья.
В воде удар такой силы формирует ударную волну, способную добить жертву представителя вида Odontodactylus scyllarus, если той удастся выжить после первого удара. Многие инженерные идеи в защитных механизмах для спортсменов отличаются аналогичными механизмами.
«Мы предполагаем, что этот специальный волокнистый материал в "молоте" ракообразных играет роль аналогичную бинтам и перчаткам у боксеров. Трехслойная структура превращает конечности в дубину огромной силы, чрезвычайно стойкой к наносимым повреждениям», — сообщили ученые.
Как показали замеры, членистоногие способны наносить удары, сила которых сопоставима с пулей мелкокалиберной винтовки охотника. Как оказалось, «перчатки» на ударных поверхностях раков-богомолов не только смягчают отдачу, но и наращивают смертоносность атаки. За счет каплевидной форму они могут легче преодолевать сопротивление воды. Скорость достигает отметки в 20 м/с, а именно с такой скоростью пуля покидает дуло ружья.
В воде удар такой силы формирует ударную волну, способную добить жертву представителя вида Odontodactylus scyllarus, если той удастся выжить после первого удара. Многие инженерные идеи в защитных механизмах для спортсменов отличаются аналогичными механизмами.
Автор: Валерий Антонов