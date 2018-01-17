Шурыгина обиделась на Малахова после эфира с Семеновым
Диана Шурыгина недовольна телепередачей, вышедшей на Первом канале. Девушка возмущена тем обстоятельством, что Андрей Малахов пригласил в эфир Сергея Семёнова, обвинявшегося за совершенное насилие. Шурыгина заявила, что поведение ведущего является «подлым и низким».
В ходе ответов в своём Telegram-канале Шурыгина выразила свою позицию. «Я не думала, что Андрей Малахов и его команда могли опустится до такого уровня», - написала молодая женщина. Она полагает что действовать вопреки приговору суда и сообщать массам, что Семёнов не виновен, это «подло и низко». Такой ответ прозвучал на вопрос, не обидно ли ей что «Андрей Малахов теперь защищает преступника». По мнению участницы прежних выпусков телепередач, факт досрочного освобождения её удивляет.
Семёнова недавно пригласили на телешоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Передача вышла в эфир на «России 1» на другой день, после того, как молодого человека выпустили из тюрьмы. Ранее актриса Яна Поплавская выразила свое мнение об истории Дианы Шурыгиной.
В ходе ответов в своём Telegram-канале Шурыгина выразила свою позицию. «Я не думала, что Андрей Малахов и его команда могли опустится до такого уровня», - написала молодая женщина. Она полагает что действовать вопреки приговору суда и сообщать массам, что Семёнов не виновен, это «подло и низко». Такой ответ прозвучал на вопрос, не обидно ли ей что «Андрей Малахов теперь защищает преступника». По мнению участницы прежних выпусков телепередач, факт досрочного освобождения её удивляет.
Семёнова недавно пригласили на телешоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Передача вышла в эфир на «России 1» на другой день, после того, как молодого человека выпустили из тюрьмы. Ранее актриса Яна Поплавская выразила свое мнение об истории Дианы Шурыгиной.
Автор: Семен Зайцев