СМИ: Индекс Dow Jones превысил рекордный уровень в 26 тысяч пунктов
Dow Jones, американский промышленный фондовый индекс, впервые в истории сумел превысить показатель в 26 тысяч пунктов. Это произошло во время состоявшихся биржевых торгов.
Телевизионный канал NBC сообщает, что важнейший промышленный биржевой показатель резко возрос. В ходе проведения торговой сессии Dow Jones превысил достигнутую ранее отметку, сообщает телекомпания.
Особо отмечено, что предыдущий исторический рекорд фондового индекса вышел на уровень 25 тысяч пунктов. Данный показатель был достигнут в ходе торгов, проведенных 4 января нынешнего года.
Телевизионный канал NBC сообщает, что важнейший промышленный биржевой показатель резко возрос. В ходе проведения торговой сессии Dow Jones превысил достигнутую ранее отметку, сообщает телекомпания.
Особо отмечено, что предыдущий исторический рекорд фондового индекса вышел на уровень 25 тысяч пунктов. Данный показатель был достигнут в ходе торгов, проведенных 4 января нынешнего года.
Автор: Семен Зайцев