Эксперты: Уровень озера Байкал упал на 6 см ниже порогового значения
Уровень российского озера Байкал снизился на 6 см, данное значение находится ниже порогового. Сообщается, что к 1 мая важнейший показатель может упасть до наиболее низкого уровня в XXI столетии.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России, сообщил в массмедиа, что согласно имеющейся на сегодняшний день информации, уровень озера зафиксирован ниже порогового значения. Данный показатель определен в 456 метров (по тихоокеанской шкале). Произошло снижение ниже минимально допустимого значения, это беспокоит специалистов. По словам Вильфанда, зафиксированный уровень озера Байкал является более низким, чем на протяжении 2014-2017 годов.
Особо отмечено, что специалисты Гидрометцентра составили прогноз понижения уровня воды в озере в 2018 году. Ранее российское правительство установило предельные показатели уровня воды в Байкале до 2020 года.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России, сообщил в массмедиа, что согласно имеющейся на сегодняшний день информации, уровень озера зафиксирован ниже порогового значения. Данный показатель определен в 456 метров (по тихоокеанской шкале). Произошло снижение ниже минимально допустимого значения, это беспокоит специалистов. По словам Вильфанда, зафиксированный уровень озера Байкал является более низким, чем на протяжении 2014-2017 годов.
Особо отмечено, что специалисты Гидрометцентра составили прогноз понижения уровня воды в озере в 2018 году. Ранее российское правительство установило предельные показатели уровня воды в Байкале до 2020 года.
Автор: Семен Зайцев