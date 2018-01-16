В Кирове больше месяца ищут 23-летнего молодого человека
В Кирове разыскивается 23-летний молодой человек. Он пропал 22 ноября, отмечают активисты поискового спасотряда.
За все это время молодой человек не выходил на связь. Никаких сведений относительно его местоположения нет.
В числе примет указывается среднее телосложение, рост приблизительно 168 см, волосы темно-русого цвета, глаза – серого. Отдельно отмечается наличие татуировки в виде шнуровки на левой руке. Информации относительно одежды на момент пропажи нет. Всех, кто располагает данными о его местонахождении, просят обратиться в полицию.
За все это время молодой человек не выходил на связь. Никаких сведений относительно его местоположения нет.
В числе примет указывается среднее телосложение, рост приблизительно 168 см, волосы темно-русого цвета, глаза – серого. Отдельно отмечается наличие татуировки в виде шнуровки на левой руке. Информации относительно одежды на момент пропажи нет. Всех, кто располагает данными о его местонахождении, просят обратиться в полицию.
Автор: Валерий Антонов