Поклонская попросила Генпрокуратуру Украины расследовать преступную деятельность Порошенко
В публичном заявлении Натальи Поклонской, помимо Порошенко, упоминаются фамилии Авакова, Пашинского, Парубия и целого ряда других представителей нынешней политической элиты Украины. Российский политик требует у Генеральной прокуратуры Украины начать в отношении указанных лиц расследование по факту госизмены.
Поклонская обвиняет Порошенко и других представителей украинской власти в организации преступной группы, совершившей несколько преступлений уголовного характера, таких как: государственная измена, создание и финансирование незаконных воинских подразделений, пособничество в террористических нападениях на ряд областей Украины и прямая финансовая поддержка терроризма. Поклонская требует внести ее обращение в Единый реестр досудебных расследований и ответить ей, как подателю заявления, о результатах расследования уголовных преступлений, совершенных указанными лицами.
Поклонская обвиняет Порошенко и других представителей украинской власти в организации преступной группы, совершившей несколько преступлений уголовного характера, таких как: государственная измена, создание и финансирование незаконных воинских подразделений, пособничество в террористических нападениях на ряд областей Украины и прямая финансовая поддержка терроризма. Поклонская требует внести ее обращение в Единый реестр досудебных расследований и ответить ей, как подателю заявления, о результатах расследования уголовных преступлений, совершенных указанными лицами.
Автор: Артемов Сергей