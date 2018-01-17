Владельцев гаджетов Apple ESET предупредил о новой фишинговой атаке
Создатель программного обеспечения ESET уведомил пользователей об ожидаемой фишинговой атаке хакеров. По мнению эксперта, владельцам гаджетов Apple приходят извещения от мошенников, они информируют о якобы совершенном приобретении в AppStore.
Для хищения персональных данных хакеры используют систему двойной рассылки. Вначале пользователь получает информацию о несуществующей покупке приложения в AppStore, указываются детали заказа, включая сумму операции. Адрес отправителя поддельный, он не относится к Apple. Сообщение имеет форму неперсонализированного обращения, включая некий документ во вложении. В нём находится «квитанция об оплате» и ссылка на фишинговый WEB-сайт.
Пользователь вводит пароль и ID, затем подтверждает личные данные, включая номер банковской карты. Затем приходит следующее сообщение со ссылкой на тот же сайт. В нём указывается, что часть сведений об учётной записи не подтверждена. Предлагается ещё раз ввести данные путём заполнения формы на фишинговом ресурсе.
Для хищения персональных данных хакеры используют систему двойной рассылки. Вначале пользователь получает информацию о несуществующей покупке приложения в AppStore, указываются детали заказа, включая сумму операции. Адрес отправителя поддельный, он не относится к Apple. Сообщение имеет форму неперсонализированного обращения, включая некий документ во вложении. В нём находится «квитанция об оплате» и ссылка на фишинговый WEB-сайт.
Пользователь вводит пароль и ID, затем подтверждает личные данные, включая номер банковской карты. Затем приходит следующее сообщение со ссылкой на тот же сайт. В нём указывается, что часть сведений об учётной записи не подтверждена. Предлагается ещё раз ввести данные путём заполнения формы на фишинговом ресурсе.
Автор: Семен Зайцев