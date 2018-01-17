Кроссовер Skoda Kamiq готовится покорять Китай
Автоконцерн Skoda Auto a.s. готов выпустить на авторынок Китая свою новинку, представляющую SUV-класс. Кроссовер обладает 110-сильным бензиновым двигателем, объемом 1,5 литра.
Выпуск Skoda Kamiq организован в Китае, используя мощности завода корпорации SAIC. Ожидаемая презентация кроссовера датируется апрелем 2018 года. На китайском рынке Skoda Kamiq планируют реализовывать параллельно с европейским кроссовером Skoda Karoq. Эксперты предполагают, что продажи новых кроссоверов от Skoda Auto a.s. стартуют летом.
Выпуск Skoda Kamiq организован в Китае, используя мощности завода корпорации SAIC. Ожидаемая презентация кроссовера датируется апрелем 2018 года. На китайском рынке Skoda Kamiq планируют реализовывать параллельно с европейским кроссовером Skoda Karoq. Эксперты предполагают, что продажи новых кроссоверов от Skoda Auto a.s. стартуют летом.
Автор: Артемов Сергей