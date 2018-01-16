Под Псковом продолжают разыскивать 38-летнюю жительницу Брянской области
Под Псковом проводятся розыскные мероприятия в связи с исчезнувшей ранее женщиной, жительницей Брянской области. До настоящего времени её местонахождение не установлено, поиски осуществляются сотрудниками полиции.
Информация о поисковой операции была распространена пресс-службой У МВД РФ по региону 16 января. Сообщается, что женщина вышла из дома 28 июля 2011 года, расположенного в Пыталовском районе Псковской области. До настоящего времени нет информации о её местонахождении. Согласно данных, имеющихся в правоохранительных органах, по месту регистрации пропавшая гражданка не проживает.
На момент исчезновения волосы жительницы Брянской области были окрашены в каштановый цвет. Особо отмечено, что с февраля 2016 года женщина утратила родственную связь.
Информация о поисковой операции была распространена пресс-службой У МВД РФ по региону 16 января. Сообщается, что женщина вышла из дома 28 июля 2011 года, расположенного в Пыталовском районе Псковской области. До настоящего времени нет информации о её местонахождении. Согласно данных, имеющихся в правоохранительных органах, по месту регистрации пропавшая гражданка не проживает.
На момент исчезновения волосы жительницы Брянской области были окрашены в каштановый цвет. Особо отмечено, что с февраля 2016 года женщина утратила родственную связь.
Автор: Семен Зайцев