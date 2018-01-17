Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса "звездные врата"
Археологи методом радиографического сканирования обнаружили внутри пирамиды Хеопса скрытую от глаз тайную комнату. Ученые предположили, что это - тронный зал фараона, который древние египтяне использовали для перемещения его души в пределы загробного мира.
Обнаруженная тридцатиметровая полость находится под коридором, ведущим в усыпальницу древнего правителя Египта. Близкое расположение к почитаемому месту указывает на особую важность найденной тайной комнаты, - полагают исследователи. В росписях на стенах пирамиды Хеопса упоминается некий "железный трон", который способен провести душу фараона сквозь "звездные врата". По мнению ученых, трон может быть изготовлен из метеоритного железа, именно изделия из такого материала преподносили правителям в Древнем Египте. Пирамида Хеопса - одно из семи чудес света, единственный из этого списка исторических памятников, который сохранился до наших дней в целости.
Обнаруженная тридцатиметровая полость находится под коридором, ведущим в усыпальницу древнего правителя Египта. Близкое расположение к почитаемому месту указывает на особую важность найденной тайной комнаты, - полагают исследователи. В росписях на стенах пирамиды Хеопса упоминается некий "железный трон", который способен провести душу фараона сквозь "звездные врата". По мнению ученых, трон может быть изготовлен из метеоритного железа, именно изделия из такого материала преподносили правителям в Древнем Египте. Пирамида Хеопса - одно из семи чудес света, единственный из этого списка исторических памятников, который сохранился до наших дней в целости.
Автор: Артемов Сергей