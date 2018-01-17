Эксперты: Чай в пакетиках наносит значительный вред здоровью
В пакетированном чае содержатся вредные вещества, такой напиток вреден и в бумажных пакетах, и в нейлоновых пирамидках. Для данного чая используют старые листья, они содержат фториды - вредные соединения, наносящие вред почкам.
Чай, расфасованный в пакетики, следует признать канцерогенным. Увлечение таким напитком способствует развитию бесплодия и рака. Особо опасны соединения, включая хлор, они присутствуют именно в пакетированном чае, уточняют эксперты. Токсичные компоненты разрушают не только пищеварительную систему, но и костную систему человека.
Специалисты отмечают, что бумагу для чайных пакетиков отбеливают хлором. Он в процессе заваривания чая растворяется и попадает в организм. В пакетиках присутствует и эпихлоргидрин - опасный пестицид, способный спровоцировать бесплодие и онкологические заболевания.
Чай, расфасованный в пакетики, следует признать канцерогенным. Увлечение таким напитком способствует развитию бесплодия и рака. Особо опасны соединения, включая хлор, они присутствуют именно в пакетированном чае, уточняют эксперты. Токсичные компоненты разрушают не только пищеварительную систему, но и костную систему человека.
Специалисты отмечают, что бумагу для чайных пакетиков отбеливают хлором. Он в процессе заваривания чая растворяется и попадает в организм. В пакетиках присутствует и эпихлоргидрин - опасный пестицид, способный спровоцировать бесплодие и онкологические заболевания.
Автор: Семен Зайцев