В Петербурге примерзшего к земле пятой точкой выпившего гражданина забрала скорая
В Петербурге, утром 16 января местная жительница заметила мужчину, который не мог самостоятельно встать с промерзшей дороги, в районе пересечения улицы Партизана Германа и проспекта Ветеранов. Оказалось, что гражданин очень пьян и оголенными ягодицами примерз к асфальту.
Учитывая температуру на питерских улицах, которая сегодня составляла около десяти градусов ниже нуля, девушка немедленно вызвала машину скорой помощи и подвыпившего мужчину госпитализировали. "Сегодняшним утром, в начале восьмого, следуя через перекресток проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, я увидела странного мужчину, сидящего на дороге. Он был в куртке и шапке, но у него отсутствовала обувь и были приспущены штаны. Гражданин был пьян, подняться самостоятельно у него не получалось, лицо было искажено гримасой боли. Оказалось, он примерз к асфальту, недолго думая я вызвала неотложку," - поделилась в соцсетях подробностями совершенного спасения жительница Петербурга.
Учитывая температуру на питерских улицах, которая сегодня составляла около десяти градусов ниже нуля, девушка немедленно вызвала машину скорой помощи и подвыпившего мужчину госпитализировали. "Сегодняшним утром, в начале восьмого, следуя через перекресток проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, я увидела странного мужчину, сидящего на дороге. Он был в куртке и шапке, но у него отсутствовала обувь и были приспущены штаны. Гражданин был пьян, подняться самостоятельно у него не получалось, лицо было искажено гримасой боли. Оказалось, он примерз к асфальту, недолго думая я вызвала неотложку," - поделилась в соцсетях подробностями совершенного спасения жительница Петербурга.
Автор: Артемов Сергей