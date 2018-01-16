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В Петербурге примерзшего к земле пятой точкой выпившего гражданина забрала скорая
В Петербурге, утром 16 января местная жительница заметила мужчину, который не мог самостоятельно встать с промерзшей дороги, в районе пересечения улицы Партизана Германа и проспекта Ветеранов. Оказалось, что гражданин очень пьян и оголенными ягодицами примерз к асфальту.

В Петербурге примерзшего к земле пятой точкой выпившего гражданина забрала скорая


Учитывая температуру на питерских улицах, которая сегодня составляла около десяти градусов ниже нуля, девушка немедленно вызвала машину скорой помощи и подвыпившего мужчину госпитализировали. "Сегодняшним утром, в начале восьмого, следуя через перекресток проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, я увидела странного мужчину, сидящего на дороге. Он был в куртке и шапке, но у него отсутствовала обувь и были приспущены штаны. Гражданин был пьян, подняться самостоятельно у него не получалось, лицо было искажено гримасой боли. Оказалось, он примерз к асфальту, недолго думая я вызвала неотложку," - поделилась в соцсетях подробностями совершенного спасения жительница Петербурга.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 21:11
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