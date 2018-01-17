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Ученые: Магнитная стимуляция мозга помогает справиться с затяжной депрессией
Использование в качестве средства против депрессии магнитной стимуляции мозга ослабляет негативные процессы, подавляя психику. Компания Smart TMS в Дублине начинает применять при лечении затяжной депрессии метод транскраниального воздействия.

Ученые: Магнитная стимуляция мозга помогает справиться с затяжной депрессией

Британские специалисты признают новый метод новаторским, он влияет на отдельные сегменты мозга с использованием магнитной стимуляции. Процесс является безболезненным, он не провоцирует судороги и прочие неудобства. Врачи продолжают изучение нового способа, речь идёт о предполагаемом применении его при психических расстройствах. Транскраниальная стимуляция головного мозга необходима пациентам, страдающих затяжной депрессией в том случае, если их организм плохо реагирует на традиционные способы лечения с применением медпрепаратов.

Курс лечения длится 4-5 недель, при этом отмечены отличные результаты. В будущем подобный способ борьбы с тяжёлой депрессией получит признание и распространение. В данное время его могут позволить себе лишь обеспеченные люди из-за дороговизны.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:30
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