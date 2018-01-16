Минпромторг РФ сохранит план повышения утильсбора на авто на 15%
Минпромторг намерен сохранить план утильсбора на автомобили на уровне 15%. Речь идет о всех категориях автомобилей, об этом сообщил Денис Мантуров на полях Гайдаровского форума.
По мнению главы ведомства, акцизный сбор уже существенно увеличен. При этом предусматривается решение фискальной задачи при сохранении баланса по индексации. В среднестатистическом выражении это ожидается около 15%, сообщил министр. Вслед за этим чиновник уточнил, что следует говорить о совокупном показателе, имеющем отношение ко всем видам транспорта. Массмедиа отмечают, что на легковые автомобили с 1,0-литровым двигателем сбор по утилизации возрастёт на 16%. На модели автомобилей, под капотом которых установлен двигатель до 2,0 л, сбор могут увеличить на 9%.
На авто с моторами до 3,0 л сбор по утилизации планируется повысить на 49%, на электромобили - на 14,8%. На коммерческие автомобили (фургоны) сбор могут поднять на 15%, утильсбор на грузовики могут увеличить на 15%.
По мнению главы ведомства, акцизный сбор уже существенно увеличен. При этом предусматривается решение фискальной задачи при сохранении баланса по индексации. В среднестатистическом выражении это ожидается около 15%, сообщил министр. Вслед за этим чиновник уточнил, что следует говорить о совокупном показателе, имеющем отношение ко всем видам транспорта. Массмедиа отмечают, что на легковые автомобили с 1,0-литровым двигателем сбор по утилизации возрастёт на 16%. На модели автомобилей, под капотом которых установлен двигатель до 2,0 л, сбор могут увеличить на 9%.
На авто с моторами до 3,0 л сбор по утилизации планируется повысить на 49%, на электромобили - на 14,8%. На коммерческие автомобили (фургоны) сбор могут поднять на 15%, утильсбор на грузовики могут увеличить на 15%.
Автор: Семен Зайцев