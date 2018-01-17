В США сфотографировали НЛО с иллюминатором
В США над Флоридой был замечен странный НЛО. У этого объекта обнаружилось окно иллюминатора.
Как отмечается в сообщениях зарубежных источников, несколько изображений НЛО очевидцу удалось сделать 12 января 2018 года неподалеку от города Орландо. На боковой поверхности объекта замечено прямоугольно окно.
В соответствии со словами анонимного фотографа, использовавшего для общения в Сети псевдоним JP, там могли находиться инопланетяне. Он предположил, что внутри странного НЛО располагаются представители внеземных цивилизаций, которые общаются при помощи телепатии.
Как отмечается в сообщениях зарубежных источников, несколько изображений НЛО очевидцу удалось сделать 12 января 2018 года неподалеку от города Орландо. На боковой поверхности объекта замечено прямоугольно окно.
В соответствии со словами анонимного фотографа, использовавшего для общения в Сети псевдоним JP, там могли находиться инопланетяне. Он предположил, что внутри странного НЛО располагаются представители внеземных цивилизаций, которые общаются при помощи телепатии.
Автор: Валерий Антонов