Ольга Бузова в купальнике показала сексуальное тело на отдыхе в Таиланде
Певица Ольга Бузова в черном купальнике показала сексуальное тело на отдыхе в Таиланде. Соответствующий пост ведущая программы "Дом-2" разместила в микроблоге Instagram.
После нескольких месяцев изнурительной работы Бузова отправилась на отдых в Пхукет, радуя фанатов ежедневным фотоотчетом. На последнем снимке артистка запечатлена с удачного ракурса, стоя на руках на бортике бассейна. Фотографу удалось поймать задумчивый взгляд звезды, устремленный вдаль, и передать красоту молодого женского тела.
"Сногсшибательная", "Превосходный кадр", "Секси", "Словно девушка с обложки", - писали фанаты, оставившие под постом более 115 тыс. лайков. Даже завистники и хейтеры не нашли, к чему придраться.
Ранее Бузова устроила "грязные" танцы.
После нескольких месяцев изнурительной работы Бузова отправилась на отдых в Пхукет, радуя фанатов ежедневным фотоотчетом. На последнем снимке артистка запечатлена с удачного ракурса, стоя на руках на бортике бассейна. Фотографу удалось поймать задумчивый взгляд звезды, устремленный вдаль, и передать красоту молодого женского тела.
"Сногсшибательная", "Превосходный кадр", "Секси", "Словно девушка с обложки", - писали фанаты, оставившие под постом более 115 тыс. лайков. Даже завистники и хейтеры не нашли, к чему придраться.
Ранее Бузова устроила "грязные" танцы.
Автор: Джанабилова Татьяна П