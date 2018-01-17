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Астрономы впервые зафиксировали двойной выброс материи чёрной дырой
Астрономы смогли в первый раз зарегистрировать случай двойного выброса материи с поверхности чёрной дыры. Работники Университета Колорадо в Боулдере отметили, что явление произошло с объектом в центре галактики J1354, удаленной от Земли на 800 млн св.л. Предположительно, причиной феномена оказалось столкновение с расположенной рядом галактикой, что спровоцировало передачу в чёрную дыру избытка материи в течение короткого периода времени.

Астрономы впервые зафиксировали двойной выброс материи чёрной дырой


Орбитальные телескопы Chandra и Hubble смогли зарегистрировать факт появления вспышки, источником которой оказался центр J1354. Последующие исследования дали возможность определить, что источником стала сверхмассивная чёрная дыра. Выпущенная материя распространилась на дистанцию порядка 30 тысячи световых лет. При этом фиксировался гамма-всплеск излучения, который имел яркость, позволившую предположить, что масса излучателя в миллиарды раз превосходит солнечную.

«Нам известно множество примеров, когда чёрные дыры один раз производили выброс газа. При этом теперь мы увидели галактику, которая сделал это 2 раза в течение относительно короткого периода времени», — отметила автор исследования Джули Комерфорт.

Размещенные в центре галактики чёрные дыры поглощают окружающую их материю. После предельного «насыщения», они производят выброс отработанного поглощённого звёздного материала на дистанции в тысячи световых лет. При этом огромное количество сверхмассивных чёрных дыр представляют собой «спящие» объекты. Они «просыпаются» только при появлении неподалеку от них звезд. Вследствие воздействия приливных сил загадочные объекты инициируют поглощение материи вплоть до времени полного поглощения. Подобный процесс зачастую сопровождается мощными вспышками.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:40
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