Астрономы-любители нашли в космосе 213 новых экзопланет и 5 миров
Астрономы-любители, изучив снимки, передаваемые телескопом «Кеплер» последние пять лет, нашли в космосе 213 экзопланет. Материалы научной работы появились в профильном издании.
Число непрофессиональных астрономов стало расти после сообщения одного из телевизионных каналов Австралии о планетарной системе К2-138. Космические исследователи стали изучать данные и отыскали новые планеты земного типа в созвездии Водолея. Ученые за короткий срок открыли 2 млн звезд, 44 планеты, не уступающих по массе Юпитеру, 5 больших миров.
NASA запустило «Кеплер» для детального изучения космических просторов. В 2013 году миссия оказалась на грани срыва из-за поломки аппарата, но эксперты за год устранили все дефекты. В декабре ученые рассказали о результатах работы зонда.
Число непрофессиональных астрономов стало расти после сообщения одного из телевизионных каналов Австралии о планетарной системе К2-138. Космические исследователи стали изучать данные и отыскали новые планеты земного типа в созвездии Водолея. Ученые за короткий срок открыли 2 млн звезд, 44 планеты, не уступающих по массе Юпитеру, 5 больших миров.
NASA запустило «Кеплер» для детального изучения космических просторов. В 2013 году миссия оказалась на грани срыва из-за поломки аппарата, но эксперты за год устранили все дефекты. В декабре ученые рассказали о результатах работы зонда.
Автор: Джанабилова Татьяна П