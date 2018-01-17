Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018
exclusive / Наука

Астроном Пол Кокс: В Солнечной системе присутствует вторая звезда
Астроном Пол Кокс заявил, что в пределах Солнечной системы существует ещё одна звезда. Данная теория озадачила коллег исследователя и конспирологов, впервые об этом ученый заявил в 2016 году.

Астроном Пол Кокс: В Солнечной системе присутствует вторая звезда

Ранее известный астроном, комментируя прохождение Меркурия по диску Солнца, сделал предположение о наличии еще одного светила в звёздной системе, центром которой считается Солнце. Фраза о двух светилах, высказанная Коксом, была воспринята, как издевательство над наукой, на это не обратили внимания. Астроном недавно снова повторил свой тезис, но конкретизировал его.

По мнению специалиста, некоторые организации, имеющие отношение к изучению космоса, специально утаивают факт наличия двух звезд от широкой общественности. «Вы не подозреваете, что у нас есть второе Солнце. NASA и другие организцации это скрывают», - подчеркнул Пол Кокс.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:00
Читайте также
Загрузка...
Еврокомиссия заявила, что отслеживает ситуацию с
В США может появиться 51-й штат
Верховная рада Украины отказалась разрывать
МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим
Курс биткоина снизился ниже 10 тысяч долларов
Разработчики криптовалюты Tkeycoin согласны с
Владимир Жириновский призвал США стать
Орешкин: Жизнь в РФ изменят искусственный
Герман Греф назвал «паранойю конца» основным
Минфин планирует изменить структуру налоговой
В Красноярске продают за биткоины автомобили и
«Нафтогаз Украины» с 2018 года возобновит закупку
Добавление комментария
Последние новости
17.01, 17:04 Еврокомиссия заявила, что отслеживает ситуацию с
17.01, 17:01 В YouTube для iOS добавили ночную тему интерфейса
17.01, 16:54 В США может появиться 51-й штат
17.01, 16:52 Дочь Дональда Трампа пришла на свадьбу друзей в
17.01, 16:49 Мария Кожевникова показала шестимесячного сына и мужа
17.01, 16:46 Новый Lamborghini Urus поступит в продажу в сентябре
17.01, 16:46 В Москве под окнами дома обнаружен труп мужчины
17.01, 16:40 Верховная рада Украины отказалась разрывать дипотношения
17.01, 16:40 Новый процессор Intel Core i5-8500 засветился в базе
17.01, 16:34 МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим
17.01, 16:33 В Кемеровской области машина скорой помощи с пациентом
17.01, 16:31 Курс биткоина снизился ниже 10 тысяч долларов
17.01, 16:30 Помолодевшая Лариса Вербицкая показала селфи из Испании
17.01, 16:22 В Нефтекамске группа бизнесменов избила депутата и
17.01, 16:20 В обновленной версии Viber для ПК появились улучшенный
17.01, 16:12 Владимир Жириновский выступит на театральной сцене в
17.01, 16:12 Пассажирский автобус врезался в столб в Москве,
17.01, 16:10 Сейсмологи опровергли способность полнолуний усиливать
17.01, 16:01 Экс-военный США рассказал о похищении солдат при встрече
17.01, 15:55 Москвич заявил в полицию, что из его квартиры украли меч
Новости партнеров