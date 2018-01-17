Астроном Пол Кокс: В Солнечной системе присутствует вторая звезда
Астроном Пол Кокс заявил, что в пределах Солнечной системы существует ещё одна звезда. Данная теория озадачила коллег исследователя и конспирологов, впервые об этом ученый заявил в 2016 году.
Ранее известный астроном, комментируя прохождение Меркурия по диску Солнца, сделал предположение о наличии еще одного светила в звёздной системе, центром которой считается Солнце. Фраза о двух светилах, высказанная Коксом, была воспринята, как издевательство над наукой, на это не обратили внимания. Астроном недавно снова повторил свой тезис, но конкретизировал его.
По мнению специалиста, некоторые организации, имеющие отношение к изучению космоса, специально утаивают факт наличия двух звезд от широкой общественности. «Вы не подозреваете, что у нас есть второе Солнце. NASA и другие организцации это скрывают», - подчеркнул Пол Кокс.
Ранее известный астроном, комментируя прохождение Меркурия по диску Солнца, сделал предположение о наличии еще одного светила в звёздной системе, центром которой считается Солнце. Фраза о двух светилах, высказанная Коксом, была воспринята, как издевательство над наукой, на это не обратили внимания. Астроном недавно снова повторил свой тезис, но конкретизировал его.
По мнению специалиста, некоторые организации, имеющие отношение к изучению космоса, специально утаивают факт наличия двух звезд от широкой общественности. «Вы не подозреваете, что у нас есть второе Солнце. NASA и другие организцации это скрывают», - подчеркнул Пол Кокс.
Автор: Семен Зайцев