«АвтоВАЗ» оснастил LADA XRay круиз-контролем с ограничителем скорости
С 2018 года компания «АвтоВАЗ» решила пополнить перечень оснащения модели Lada XRAY дополнительным опциями. Теперь на мультифунккциональном руле будут установлены специальные кнопки, отвечающие за управление ограничителем скорости и адаптивным круиз-контролем. Кроме этого, производитель добавит в салон опцию подсветки мест.
Усовершенствованное рулевое колесо появится в списке оснащения Lada XRAY в комплектациях Exclusive и Luxe Prestige. Эти версии имеют под капотом 1,8-литровые силовые агрегат, они пополняется ограничителем скорости и круиз-контролем, которые позволят не превышать допустимых показателей, придерживаясь их в автоматическом режиме. По словам представителей компании «АвтоВАЗ», задействовать педаль акселератора в данном процессе не обязательно.
Что касается стоимости модифицированных Lada XRAY, то она увеличился. Так, за модель Luxe Prestige придется заплатить 754 900 рублей, а за Exclusive – 845 900 рублей.
Усовершенствованное рулевое колесо появится в списке оснащения Lada XRAY в комплектациях Exclusive и Luxe Prestige. Эти версии имеют под капотом 1,8-литровые силовые агрегат, они пополняется ограничителем скорости и круиз-контролем, которые позволят не превышать допустимых показателей, придерживаясь их в автоматическом режиме. По словам представителей компании «АвтоВАЗ», задействовать педаль акселератора в данном процессе не обязательно.
Что касается стоимости модифицированных Lada XRAY, то она увеличился. Так, за модель Luxe Prestige придется заплатить 754 900 рублей, а за Exclusive – 845 900 рублей.
Автор: Валерия Орлова