В Омске девочка 5 лет гуляла по улице без верхней одежды
В Омске накануне обнаружили девочку, гулявшую без верхней одежды по улице. Отмечается, что в крови девочки содержался алкоголь. Приблизительно в 18:00 прохожие увидели ребенка, после чего отвели с холода в магазин и экстренно вызвали работников скорой помощи и полиции.
Медики определили, что в крови малышки находятся 0,3 промилле алкоголя. Ребенка опознали как дочь 35-летнего местного жителя, имевшего судимость. Отмечается, после употребления спиртного он уснул, а девочка 5 лет осталась без присмотра. В это время мать девочки оставалась на работе. На текущий момент здоровью девочки ничего не угрожает.
«Против гражданина были составлены протоколы в соответствии со статьями по факту неисполнение обязанностей родителя и пребывание несовершеннолетней младше 16 лет в нетрезвом состоянии», — отмечается в сообщении регионального УМВД РФ.
Медики определили, что в крови малышки находятся 0,3 промилле алкоголя. Ребенка опознали как дочь 35-летнего местного жителя, имевшего судимость. Отмечается, после употребления спиртного он уснул, а девочка 5 лет осталась без присмотра. В это время мать девочки оставалась на работе. На текущий момент здоровью девочки ничего не угрожает.
«Против гражданина были составлены протоколы в соответствии со статьями по факту неисполнение обязанностей родителя и пребывание несовершеннолетней младше 16 лет в нетрезвом состоянии», — отмечается в сообщении регионального УМВД РФ.
Автор: Валерий Антонов