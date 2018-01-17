Кроссовер GAC Enverge без боковых окон дебютировал в Детройте
Кроссовер GAC Enverge без боковых окон дебютировал в Детройте. Сведения о новинке предоставили официальные представители китайского концерна.
Полноприводный GAC Enverge работает на базе электрического силового агрегата, питающегося от аккумулятора в 71 киловатт/час. Установка способна генерировать мощность в 238 «лошадей» при крутящем моменте в 410 Нм. Первую сотню автомобиль берет за 4,4 секунды при максимальной скорости до 160 км/час. Без подзаряда кроссовер способен преодолеть 592 километра пути.
Enverge получил систему беспроводной зарядки и за 10 минут может увеличить запас хода на 380 км. Производители не стали рассказывать об остальных характеристиках, отметив лишь наличие системы виртуальной реальности.
Ранее GAC обещала привезти на автошоу седан GA4.
Полноприводный GAC Enverge работает на базе электрического силового агрегата, питающегося от аккумулятора в 71 киловатт/час. Установка способна генерировать мощность в 238 «лошадей» при крутящем моменте в 410 Нм. Первую сотню автомобиль берет за 4,4 секунды при максимальной скорости до 160 км/час. Без подзаряда кроссовер способен преодолеть 592 километра пути.
Enverge получил систему беспроводной зарядки и за 10 минут может увеличить запас хода на 380 км. Производители не стали рассказывать об остальных характеристиках, отметив лишь наличие системы виртуальной реальности.
Ранее GAC обещала привезти на автошоу седан GA4.
Автор: Джанабилова Татьяна П