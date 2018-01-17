Курс биткоина снизился до отметки в $10 тысяч
Курс биткоина показал падение до отметки в $10 тысяч. Соответствующие данные представлены в материалах портала CoinMarketCap.
Указывается, что по состоянию на 08:27 по времени Москвы стоимость криптовалюты показала падение на 17,48%. На тот момент она предлагалась по $10,926 тысячи. Накануне стоимость биткоина также показала резкое падение до $12 тысячи.
Отметим, что ранее эксперты вначале предсказали падение стоимости криптовалюты до $10 тысяч, а после дали инвесторам совет относительно приготовления к потере всех средств. Подчеркивалось, что биткоин ждет обвал, способный уничтожить вклады всех владельцев этого финансового инструмента.
Указывается, что по состоянию на 08:27 по времени Москвы стоимость криптовалюты показала падение на 17,48%. На тот момент она предлагалась по $10,926 тысячи. Накануне стоимость биткоина также показала резкое падение до $12 тысячи.
Отметим, что ранее эксперты вначале предсказали падение стоимости криптовалюты до $10 тысяч, а после дали инвесторам совет относительно приготовления к потере всех средств. Подчеркивалось, что биткоин ждет обвал, способный уничтожить вклады всех владельцев этого финансового инструмента.
Автор: Валерий Антонов