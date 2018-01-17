Цены на нефть начали снижаться
В среду, 17 января, мировые цены на нефть снова начали снижаться. Об этом говорят данные торгов.
Если говорить о фьючерсах на «черное золото» марки Brent с поставкой в марте, то их стоимость упала на 0,10% и превысила немного больше 69 долларов за баррель. Нефть WTI снизилась в цене на 0,11% и теперь одну мерную бочку нефтяной смеси можно приобрести за 63,66 доллара.
Неделю назад цены на нефть в России приблизились к максимальной отметке, которая фиксировалась в мае 2015 года. Тогда «черное золото» впервые за долгое время превысила цену в 69 американских долларов.
Если говорить о фьючерсах на «черное золото» марки Brent с поставкой в марте, то их стоимость упала на 0,10% и превысила немного больше 69 долларов за баррель. Нефть WTI снизилась в цене на 0,11% и теперь одну мерную бочку нефтяной смеси можно приобрести за 63,66 доллара.
Неделю назад цены на нефть в России приблизились к максимальной отметке, которая фиксировалась в мае 2015 года. Тогда «черное золото» впервые за долгое время превысила цену в 69 американских долларов.
Автор: Валерия Орлова