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exclusive / Экономика

Цены на нефть начали снижаться
В среду, 17 января, мировые цены на нефть снова начали снижаться. Об этом говорят данные торгов.

Цены на нефть начали снижаться


Если говорить о фьючерсах на «черное золото» марки Brent с поставкой в марте, то их стоимость упала на 0,10% и превысила немного больше 69 долларов за баррель. Нефть WTI снизилась в цене на 0,11% и теперь одну мерную бочку нефтяной смеси можно приобрести за 63,66 доллара.

Неделю назад цены на нефть в России приблизились к максимальной отметке, которая фиксировалась в мае 2015 года. Тогда «черное золото» впервые за долгое время превысила цену в 69 американских долларов.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:48
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