Конор Макгрегор лишился титула чемпиона UFC
Боец из Ирландии Конор Макгрегор, специализирующийся на смешанном стиле, лишился своего главного титула - чемпиона UFC в легком весе, поскольку долго его не защищал. Сведения со ссылкой на инсайдера появились в СМИ.
15 января глава UFC Дэйна Уайт заявил, что нечестно лишать других спортсменов возможности получить чемпионский титул, не выходя на ринг в течении двух лет. 16 января стало известно, что пояс Макгрегора разыграют в Нью-Йорке 7 апреля. Бороться за титул собирается Тони Фергбсон (США) и Хабиб Нурмагомедов (Россия).
За свою карьеру 29-летний Макгрегор одержал 21 победу из 24 боев. Последний раз боец выходил на ринг в ноябре 2016 года, одержав техническую победу над Эдди Альваресом (США).
Ранее Макгрегор чуть не подрался с рефери.
15 января глава UFC Дэйна Уайт заявил, что нечестно лишать других спортсменов возможности получить чемпионский титул, не выходя на ринг в течении двух лет. 16 января стало известно, что пояс Макгрегора разыграют в Нью-Йорке 7 апреля. Бороться за титул собирается Тони Фергбсон (США) и Хабиб Нурмагомедов (Россия).
За свою карьеру 29-летний Макгрегор одержал 21 победу из 24 боев. Последний раз боец выходил на ринг в ноябре 2016 года, одержав техническую победу над Эдди Альваресом (США).
Ранее Макгрегор чуть не подрался с рефери.
Автор: Джанабилова Татьяна П