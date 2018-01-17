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Седан Lada Vesta Sport получил черную обшивку потолка салона
Спортивную версию седана Седан Lada Vesta Sport, согласно предварительной информации, начнут выпускать серийно летом нынешнего года. Рестайлинговая машина станет первой в модельном ряду АвтоВАЗа, потолок седана может получить оригинальный чёрный цвет.

Седан Lada Vesta Sport получил черную обшивку потолка салона

По мнению экспертов, интерьер спортивной версии седана может повторить салон концептуального прототипа. Специалисты ознакомились с образцами продукции компании «ЛайтТек плюс», данное предприятие поставляет на АвтоВАЗ оптику, в том числе плафоны освещения салона. Для седана Vesta предприятия начало изготовление плафонов в дизайне черного цвета. Указывается и наименование модели - Lada Vesta Sport. На основе этого специалисты пришли к выводу, что потолок рестайлингового автомобиля может быть отделан замшей чёрного цвета или алькантарой.

Отмечено, что именно таким образом оформили салон концепта, представленного на Московском автосалоне в 2016 году. Сидения машины были обшиты кожей, имеющей контрастные вставки красного цвета.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:21
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