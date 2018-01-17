Седан Lada Vesta Sport получил черную обшивку потолка салона
Спортивную версию седана Седан Lada Vesta Sport, согласно предварительной информации, начнут выпускать серийно летом нынешнего года. Рестайлинговая машина станет первой в модельном ряду АвтоВАЗа, потолок седана может получить оригинальный чёрный цвет.
По мнению экспертов, интерьер спортивной версии седана может повторить салон концептуального прототипа. Специалисты ознакомились с образцами продукции компании «ЛайтТек плюс», данное предприятие поставляет на АвтоВАЗ оптику, в том числе плафоны освещения салона. Для седана Vesta предприятия начало изготовление плафонов в дизайне черного цвета. Указывается и наименование модели - Lada Vesta Sport. На основе этого специалисты пришли к выводу, что потолок рестайлингового автомобиля может быть отделан замшей чёрного цвета или алькантарой.
Отмечено, что именно таким образом оформили салон концепта, представленного на Московском автосалоне в 2016 году. Сидения машины были обшиты кожей, имеющей контрастные вставки красного цвета.
По мнению экспертов, интерьер спортивной версии седана может повторить салон концептуального прототипа. Специалисты ознакомились с образцами продукции компании «ЛайтТек плюс», данное предприятие поставляет на АвтоВАЗ оптику, в том числе плафоны освещения салона. Для седана Vesta предприятия начало изготовление плафонов в дизайне черного цвета. Указывается и наименование модели - Lada Vesta Sport. На основе этого специалисты пришли к выводу, что потолок рестайлингового автомобиля может быть отделан замшей чёрного цвета или алькантарой.
Отмечено, что именно таким образом оформили салон концепта, представленного на Московском автосалоне в 2016 году. Сидения машины были обшиты кожей, имеющей контрастные вставки красного цвета.
Автор: Семен Зайцев