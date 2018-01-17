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Астроном: К Земле приближаются 2 крупных астероида
Астроном сообщил, что в сторону Земли двигаются 2 достаточно крупных астероида. Работник Уральского Федуниверситета поделился с журналистами информацией о ярких моментах в космической сфере на 2018 год, отмечает телеканал «Звезда».

Астроном: К Земле приближаются 2 крупных астероида


В частности, 31 января ожидается полное лунное затмение. Это случится приблизительно в 07:00 по времени Москвы. Луна при этом окрасится в багрово-красные цвета. Наблюдать явление смогут жители Северной Америки, Европы, а также центра России. Второе затмение Луны состоится в июле и станет видимо для большинства стран Европы, Азии, южной части Северной Америки, Антарктиде, Австралии, а также Южной Америке.

«В конце января произойдут 2 сближения с астероидами. Первым является 1993 VD, а вторым - 2003 CA4. Они оба пройдут на весьма большом расстоянии от Земли. Эксперты не видят в их движении угрозы для планеты. Вдобавок, мы сможем увидеть в небе астероид Веста - один из самых больших в составе астероидного пояса», - отмечает астроном.

Противостояние с Землей наступит 18 января. При минимальном расстоянии, уверяют эксперты, этот астероид можно будет наблюдать невооруженным глазом. Случится это приблизительно в 7 утра. Ученый сообщил, что яркость объекта для землян составит порядка 6,2 звездной величины. Это достаточно редкий случай. Наиболее крупный астероид с индексом 144332 будет двигаться мимо Земли в сентябре 2018-го года. По оценкам экспертов, его диаметр достигает 1,3 тысячи м. Он будет двигаться на удалении от Земли в 8 млн км.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:41
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