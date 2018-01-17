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exclusive / Криминал

На Алтае мать выбросила из окна двухлетнюю дочь
На Алтае 26-летняя мать выбросила своего малолетнего ребенка из окна третьего этажа. Сообщается, что девочке удалось выжить. Сведениям поделились сотрудники краевого СК РФ.
На Алтае мать выбросила из окна двухлетнюю дочь

Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Рубцовка в ночь на сегодня, 17 января. В момент произошедшего женщина пребывала под воздействием наркотических средств. Она схватила свою 2-летнюю дочь и выбросила малышку на козырек подъезда. По имеющимся данным, ребенок не получил почти никаких повреждений. Здоровью маленькой девочки ничего не угрожает.

В отношении матери сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство. После завершения расследования его материалы будут переданы в суд для последующего оглашения приговора.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:51
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