На Алтае мать выбросила из окна двухлетнюю дочь
На Алтае 26-летняя мать выбросила своего малолетнего ребенка из окна третьего этажа. Сообщается, что девочке удалось выжить. Сведениям поделились сотрудники краевого СК РФ.
Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Рубцовка в ночь на сегодня, 17 января. В момент произошедшего женщина пребывала под воздействием наркотических средств. Она схватила свою 2-летнюю дочь и выбросила малышку на козырек подъезда. По имеющимся данным, ребенок не получил почти никаких повреждений. Здоровью маленькой девочки ничего не угрожает.
В отношении матери сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство. После завершения расследования его материалы будут переданы в суд для последующего оглашения приговора.
Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Рубцовка в ночь на сегодня, 17 января. В момент произошедшего женщина пребывала под воздействием наркотических средств. Она схватила свою 2-летнюю дочь и выбросила малышку на козырек подъезда. По имеющимся данным, ребенок не получил почти никаких повреждений. Здоровью маленькой девочки ничего не угрожает.
В отношении матери сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство. После завершения расследования его материалы будут переданы в суд для последующего оглашения приговора.
Автор: Валерия Орлова