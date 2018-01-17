Под Воронежем пенсионерка пострадала при опрокидывании автобуса DAF
16 января, около 22:00, под Воронежем опрокинулся пассажирский автобус марки DAF, следовавший рейсом Москва – Ростов. Из 31 пассажира, находившихся в салоне, пострадала 70-летняя пенсионерка. Сведения о ДТП, произошедшем на трассе М4 «Дон» Павловской области, появились на сайте ГУ МВД.
Сообщается, 41-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет, приведший к опрокидыванию. Пострадавшая женщина доставлена в медучреждение. Остальные пассажиры чувствуют себя нормально. На месте происшествия работают полицейские, детали аварии устанавливаются.
Ранее под Воронежем произошло тройное ДТП.
Сообщается, 41-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет, приведший к опрокидыванию. Пострадавшая женщина доставлена в медучреждение. Остальные пассажиры чувствуют себя нормально. На месте происшествия работают полицейские, детали аварии устанавливаются.
Ранее под Воронежем произошло тройное ДТП.
Автор: Джанабилова Татьяна П