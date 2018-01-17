Два человека сгорели в Toyota Land Cruiser в Оренбурге
В Оренбурге два человека заживо сгорели в автомобиле Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел в среду, 17 января, в утреннее время на улице Луговой. Очевидцами случившегося стали пользователи социальных сетей.
Выяснилось, что во дворе дома № 83 произошло возгорание припаркованной иномарки. Некоторые местные жители слышали мощный хлопок на улице. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики.
По предварительным данным, погибли мужчина и ребенок. По словам некоторых очевидцев, в истории замешаны криминальные разборки. На момент написания заметки правоохранительные органы не предоставили официальный комментарий по поводу случившегося.
Выяснилось, что во дворе дома № 83 произошло возгорание припаркованной иномарки. Некоторые местные жители слышали мощный хлопок на улице. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики.
По предварительным данным, погибли мужчина и ребенок. По словам некоторых очевидцев, в истории замешаны криминальные разборки. На момент написания заметки правоохранительные органы не предоставили официальный комментарий по поводу случившегося.
Автор: Валерия Орлова