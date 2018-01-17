СМИ: Автомобили могут осуществлять слежку за водителями и пассажирами
По информации Washington Post, автомобили, подключенные к интернету, осуществляют слежку за водителями и пассажирами. Издание ссылается на независимых экспертов, указывается, что сведения собираются с десятков миллионов авто, эксплуатирующихся по всему миру.
Компьютер отслеживает геолокацию автомобиля, скорость его перемещения и стиль музыки, который предпочитает водитель. Washington Post проинформировала общественность о возможностях автомобилей, имеющий современное компьютерное оборудование, постоянно подключенного к всемирной Сети. Слежка происходит при помощи систем, адаптированных к интернету. Новейшие модели автомобилей могут также отслеживать движение глаз водителя. Наряду с этим вычисляется вес сидящих на передних сиденьях людей, а также их вкусовые предпочтения в еде. Эксперты не могут ответить точно на вопрос, для чего компаниям нужно собирать подобную информацию.
Особо отмечено, что в большинстве случаев машины, отслеживающие водителей и пассажиров, согласно статистике, продают маркетинговым фирмам.
Компьютер отслеживает геолокацию автомобиля, скорость его перемещения и стиль музыки, который предпочитает водитель. Washington Post проинформировала общественность о возможностях автомобилей, имеющий современное компьютерное оборудование, постоянно подключенного к всемирной Сети. Слежка происходит при помощи систем, адаптированных к интернету. Новейшие модели автомобилей могут также отслеживать движение глаз водителя. Наряду с этим вычисляется вес сидящих на передних сиденьях людей, а также их вкусовые предпочтения в еде. Эксперты не могут ответить точно на вопрос, для чего компаниям нужно собирать подобную информацию.
Особо отмечено, что в большинстве случаев машины, отслеживающие водителей и пассажиров, согласно статистике, продают маркетинговым фирмам.
Автор: Семен Зайцев