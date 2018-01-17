Обновление MIUI 9 будет доступно для 40 устройств Xiaomi
Обновление MIUI 9 станет доступным для 40 устройств Xiaomi. В июле прошлого года Xiaomi представила анонс этого обновления на основе Android Nougat. В первых числах ноября стартовало развертывание глобального обновление.
Список В перечень вошли указанные ниже модели. На текущий момент Xiaomi проводит тестирование MIUI 9 на Redmi 4 SE и Redmi 3. Предположительно, эти телефоны будут использовать новую оболочку.
Как можно увидеть из приведенного выше перечня, Mi 2 представляет собой устройство, произведенное в 2012-м году, в то время как Mi 3, Mi 2S и 2A – в 2013-м. Это указывает на то, что инженеры Xiaomi приложили большое количество усилий для подготовки обновления под работу с большим количеством устройств. При этом MIUI 9 стало последним крупным обновлением для ряда старых смартфонов.
Список В перечень вошли указанные ниже модели. На текущий момент Xiaomi проводит тестирование MIUI 9 на Redmi 4 SE и Redmi 3. Предположительно, эти телефоны будут использовать новую оболочку.
Как можно увидеть из приведенного выше перечня, Mi 2 представляет собой устройство, произведенное в 2012-м году, в то время как Mi 3, Mi 2S и 2A – в 2013-м. Это указывает на то, что инженеры Xiaomi приложили большое количество усилий для подготовки обновления под работу с большим количеством устройств. При этом MIUI 9 стало последним крупным обновлением для ряда старых смартфонов.
Автор: Валерий Антонов